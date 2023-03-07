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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

«Нес на себе»: под Новосибирском полицейский спас замерзающего мужчину

7 марта 2023, 07:49
Фото: 1MI
Под Новосибирском полицейский спас замерзающего мужчину
Сотрудник транспортной полиции Александр Тиганов спас жизнь замерзающему новосибирцу. Мужчина потерял сознание и сержанту пришлось нести его на своем плече несколько километров.

Сибиряка полицейский нашел возле железнодорожных путей под Тогучином. В этот день на улице стоял лютый мороз в -40 градусов. От обморожения мужчина потерял сознание.

Тогда Тиганов положил мужчину к себе на плечо и понес в город. По пути он увидел дом и попросил хозяев о помощи. Там пострадавшего отогрели и вызвали для него скорую.

Позже 46-летний пациент рассказал, что упал в снег, потому что закружилась голова. Он пролежал около часа и успел получить обморожение левой стопы и кисти руки. Сейчас он идет на поправку.

#Алина Шефер#Полиция#Спасение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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