«Нес на себе»: под Новосибирском полицейский спас замерзающего мужчину

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Сибиряка полицейский нашел возле железнодорожных путей под Тогучином. В этот день на улице стоял лютый мороз в -40 градусов. От обморожения мужчина потерял сознание.
Тогда Тиганов положил мужчину к себе на плечо и понес в город. По пути он увидел дом и попросил хозяев о помощи. Там пострадавшего отогрели и вызвали для него скорую.
Позже 46-летний пациент рассказал, что упал в снег, потому что закружилась голова. Он пролежал около часа и успел получить обморожение левой стопы и кисти руки. Сейчас он идет на поправку.