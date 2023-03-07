В небе над Новосибирском жители увидят «Луну Червя» 7 марта

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
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Астрономы дали подобному явлению такое название неспроста. Считается, что земляные черви просыпаются в природе как раз в марте – а они предвестники весны.
Простыми словами, «Луна Червя» — это обычное полнолуние. В небе она появится 19:43 по местному времени.
В этот раз луна расположится на одной линии с Солнцем. Поэтому она будет ярко гореть оранжевым.
Это явление повторится в нашем регионе 6 апреля. Сибиряки увидят уже Розовую Луну.