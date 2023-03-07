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Posted Сегодня, 01:59

Published Сегодня, 01:59

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

В небе над Новосибирском жители увидят «Луну Червя» 7 марта

7 марта 2023, 01:59
Фото: 1MI
«Луна Червя» 7 марта увидят новосибирцы
Новосибирцы смогут увидеть астрономическое явление «Луна Червя» 7 марта. В этом случае луна полная и очень ярко светит.

Астрономы дали подобному явлению такое название неспроста. Считается, что земляные черви просыпаются в природе как раз в марте – а они предвестники весны.

Простыми словами, «Луна Червя» — это обычное полнолуние. В небе она появится 19:43 по местному времени.

В этот раз луна расположится на одной линии с Солнцем. Поэтому она будет ярко гореть оранжевым. 

Это явление повторится в нашем регионе 6 апреля. Сибиряки увидят уже Розовую Луну. 

#Алина Шефер#Луна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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