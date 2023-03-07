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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Новосибирске 840 мобилизованных обращались в прокуратуру

7 марта 2023, 09:27
Фото: 1MI
Мобилизованные и их семьи свыше 840 раз обращались в прокуратуру НСО
Мобилизованные и их семьи свыше 840 раз обращались в прокуратуру Новосибирской области за прошлый год. Лишь 11 заявок посчитали обоснованными.

Солдаты и их родные интересовались порядком призыва, отсрочками от частичной мобилизации и многим другим подобным. Некоторые обращения касались нарушений, которые проверяли прокуроры.

Они поспособствовали в отмене призыва многодетного отца и мужа женщины с инвалидностью. Также домой после вмешательства правоохранителей вернули домой с учебной части мужчину с заболеванием, пишет РБК Новосибирск.

В ведомстве отметили, что в 2022 году ежедневно принимали сибиряков с жалобами и вопросами в НВВКУ. Рассмотрели даже 221 заявку.

Нарушений по итогам выявили единицы. Всех виновных наказали.


#Алина Шефер#Прокуратура#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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