В Новосибирске 840 мобилизованных обращались в прокуратуру

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Солдаты и их родные интересовались порядком призыва, отсрочками от частичной мобилизации и многим другим подобным. Некоторые обращения касались нарушений, которые проверяли прокуроры.
Они поспособствовали в отмене призыва многодетного отца и мужа женщины с инвалидностью. Также домой после вмешательства правоохранителей вернули домой с учебной части мужчину с заболеванием, пишет РБК Новосибирск.
В ведомстве отметили, что в 2022 году ежедневно принимали сибиряков с жалобами и вопросами в НВВКУ. Рассмотрели даже 221 заявку.
Нарушений по итогам выявили единицы. Всех виновных наказали.