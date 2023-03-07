В Новосибирске две подруги скрутили атлетичного лыжника за дебош в парке

Лыжник обвинил сибирячек в том, что они якобы затоптали лыжню. Хотя, по их мнению, до них это сделал снегопад. Слово за слово – началась разборка с применением силы со стороны спортсмена. Сначала он толкнул одну из них, потом отобрал у нее телефон и ударил по губе.