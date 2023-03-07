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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Новосибирске две подруги скрутили атлетичного лыжника за дебош в парке

7 марта 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Новосибирске две подруги скрутили лыжника за дебош
Хрупкие женщины скрутили лыжника-хама, который напал на них в парке на левом берегу Новосибирска. Мужчина до этого отобрал у одной из дам телефон и ударил ее по губе.

Скандал разгорелся в парке имени Академика Синягина в Новосибирске 1 марта. Две подруги во время прогулки с собакой не поделили лыжную тропу с крепким мужчиной, и он начал буянить.

Лыжник обвинил сибирячек в том, что они якобы затоптали лыжню. Хотя, по их мнению, до них это сделал снегопад. Слово за слово – началась разборка с применением силы со стороны спортсмена. Сначала он толкнул одну из них, потом отобрал у нее телефон и ударил по губе.

Женщины, недолго думая, навалились на хулигана и скрутили его. Одна села на него сверху, другая держала руки. Он ухитрился в какой-то момент выбраться и сбежать, пишет Сибкрай.ru.

Пострадавшая сибирячка в этот же день написала заявление в полицию, и эта история разлетелась по округе. Дело дошло до того, что к ее дому приходил тот самый наглый лыжник и угрожал всем расправой, заявляя, что он еще и боксер.

Тогда уже всем домом жильцы обратились в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступало, идет расследование.


#Алина Шефер#Лыжи#Спортсмены#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хулиганы
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