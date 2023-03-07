В Новосибирске две подруги скрутили атлетичного лыжника за дебош в парке

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Скандал разгорелся в парке имени Академика Синягина в Новосибирске 1 марта. Две подруги во время прогулки с собакой не поделили лыжную тропу с крепким мужчиной, и он начал буянить.
Лыжник обвинил сибирячек в том, что они якобы затоптали лыжню. Хотя, по их мнению, до них это сделал снегопад. Слово за слово – началась разборка с применением силы со стороны спортсмена. Сначала он толкнул одну из них, потом отобрал у нее телефон и ударил по губе.
Женщины, недолго думая, навалились на хулигана и скрутили его. Одна села на него сверху, другая держала руки. Он ухитрился в какой-то момент выбраться и сбежать, пишет Сибкрай.ru.
Пострадавшая сибирячка в этот же день написала заявление в полицию, и эта история разлетелась по округе. Дело дошло до того, что к ее дому приходил тот самый наглый лыжник и угрожал всем расправой, заявляя, что он еще и боксер.
Тогда уже всем домом жильцы обратились в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступало, идет расследование.