Стоит отметить, что новосибирским хоккеистам крайне не везет в серии. После победы в первом матче «Сибирь» проиграла «Авангарду» три игры подряд, сейчас счет 3:1 в пользу омичей. В случае пятничного проигрыша команду ожидает закономерный вылет из плей-офф и завершение сезона.