Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Очередной матч «навылет» конференции «Восток» КХЛ пройдет на стадионе G-Drive в Омске. Прямую трансляцию телеканал ОТС начнет в 20.00 по новосибирскому времени. Также матч покажет КХЛ ТВ.
Стоит отметить, что новосибирским хоккеистам крайне не везет в серии. После победы в первом матче «Сибирь» проиграла «Авангарду» три игры подряд, сейчас счет 3:1 в пользу омичей. В случае пятничного проигрыша команду ожидает закономерный вылет из плей-офф и завершение сезона.