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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

«Сибирь» - «Авангард» плей-офф КХЛ: во сколько прямая трансляция матча 10 марта 2023

9 марта 2023, 12:55
Фото: ХК «Сибирь» / https://hcsibir.ru/
Игра для ХК «Сибирь» станет решающей
10 марта в Омске состоится решающий матч хоккейной команды «Сибирь» против омского «Авангарда». Рассказываем, где и во сколько смотреть пятую игру плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Очередной матч «навылет» конференции «Восток» КХЛ пройдет на стадионе G-Drive в Омске. Прямую трансляцию телеканал ОТС начнет в 20.00 по новосибирскому времени. Также матч покажет КХЛ ТВ.

Стоит отметить, что новосибирским хоккеистам крайне не везет в серии. После победы в первом матче «Сибирь» проиграла «Авангарду» три игры подряд, сейчас счет 3:1 в пользу омичей. В случае пятничного проигрыша команду ожидает закономерный вылет из плей-офф и завершение сезона.

 

"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
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#Александр Ляхов#Плей-офф#Новосибирская область#Омск#Новосибирск#Спорт#ХК "Сибирь" в плей-офф КХЛ 2023#Хоккей#КХЛ
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