atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации ребенка под Новосибирском

10 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI
Следователи возбудили дело по поручению главы СК РФ Бастрыкина после госпитализации с истощением 5-летнего мальчика в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию в городе Чулыме. Как сообщали СМИ, мальчик мог отравиться алкоголем, который распивали его родители.

Соседи рассказывали, что он со своей 4-летней сестрой воспитывается в неблагополучной семье. Только надзорные органы на эту ситуацию три года внимания не обращали.

В Новосибирской области ребенок впал в кому после отравления алкоголем
Узнать подробнее

В Следственном комитете Новосибирской области начали проверку. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства ЧП.

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Алина Шефер#Александр Бастрыкин#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
Вчера, 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Сегодня, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
Вчера, 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Сегодня, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
Вчера, 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Сегодня, 03:57