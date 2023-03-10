Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации ребенка под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию в городе Чулыме. Как сообщали СМИ, мальчик мог отравиться алкоголем, который распивали его родители.
Соседи рассказывали, что он со своей 4-летней сестрой воспитывается в неблагополучной семье. Только надзорные органы на эту ситуацию три года внимания не обращали.
В Следственном комитете Новосибирской области начали проверку. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства ЧП.
Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.