Мужское бесплодие в Новосибирске приняло катастрофические масштабы - ТОП-10 в России

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам врача, в среднем по стране на 100 000 мужчин приходится 90,8 человек, страдающих бесплодием. В нашем регионе такой диагноз ставят примерно 218 новосибирцам из 100 тысяч.
Таким образом, эти неутешительные показатели выдвигают Новосибирскую область на 6 место в стране. В Сибири наш регион на второй строчке.
Феофилов уточнил в разговоре с НГС, что эта статистика не точная так, как многие мужчины не обращаются к специалистам с проблемами зачатия. Но у тех, кто посещал врачей выявляли варикозное расширение вен семенного канатика – это частая причина бесплодия.