Мужское бесплодие в Новосибирске приняло катастрофические масштабы - ТОП-10 в России

Феофилов уточнил в разговоре с НГС, что эта статистика не точная так, как многие мужчины не обращаются к специалистам с проблемами зачатия. Но у тех, кто посещал врачей выявляли варикозное расширение вен семенного канатика – это частая причина бесплодия.