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Updated Сегодня, 03:16

Мужское бесплодие в Новосибирске приняло катастрофические масштабы - ТОП-10 в России

10 марта 2023, 02:46
Фото: 1MI
Новосибирская область вошла в топ лидеров по мужскому бесплодию
Новосибирская область вошла в число регионов РФ-лидеров по мужскому бесплодию. Об этом рассказал главный уролог региона Игорь Феофилов.

По словам врача, в среднем по стране на 100 000 мужчин приходится 90,8 человек, страдающих бесплодием. В нашем регионе такой диагноз ставят примерно 218 новосибирцам из 100 тысяч.  

Таким образом, эти неутешительные показатели выдвигают Новосибирскую область на 6 место в стране. В Сибири наш регион на второй строчке.

Феофилов уточнил в разговоре с НГС, что эта статистика не точная так, как многие мужчины не обращаются к специалистам с проблемами зачатия. Но у тех, кто посещал врачей выявляли варикозное расширение вен семенного канатика – это частая причина бесплодия.

#Алина Шефер#Врач#Бесплодие#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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