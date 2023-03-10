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Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Территория воров: в каких районах Новосибирска часто грабят квартиры

10 марта 2023, 03:58
Фото: 1MI
Назван район в Новосибирске с самым высоким числом краж из квартир
Полиция зафиксировала район в Новосибирске с самым высоким числом краж из квартир. Его назвали в ГУ МВД региона изданию РБК Новосибирск.

За 2022 год наибольшее количество квартирных краж зарегистрировали в Кировском районе – 33 случая. Второе место занял Ленинский район (30 ограблений).

В Октябрьском домушники выносили имущество 28 раз. Всего три кражи совершали в Железнодорожном.

Всего в городе за прошлый год совершили 208 краж их квартир новосибирцев.

Напомним, ранее в Новосибирске стало известно, в каких районах проживают больше пьющих жителей.

Самые пьющие районы города назвали в Новосибирске
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#Алина Шефер#Кражи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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