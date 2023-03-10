Территория воров: в каких районах Новосибирска часто грабят квартиры

Полиция зафиксировала район в Новосибирске с самым высоким числом краж из квартир. Его назвали в ГУ МВД региона изданию РБК Новосибирск.

За 2022 год наибольшее количество квартирных краж зарегистрировали в Кировском районе – 33 случая. Второе место занял Ленинский район (30 ограблений). В Октябрьском домушники выносили имущество 28 раз. Всего три кражи совершали в Железнодорожном. Всего в городе за прошлый год совершили 208 краж их квартир новосибирцев. Напомним, ранее в Новосибирске стало известно, в каких районах проживают больше пьющих жителей. Самые пьющие районы города назвали в Новосибирске Узнать подробнее