Территория воров: в каких районах Новосибирска часто грабят квартиры

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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За 2022 год наибольшее количество квартирных краж зарегистрировали в Кировском районе – 33 случая. Второе место занял Ленинский район (30 ограблений).
В Октябрьском домушники выносили имущество 28 раз. Всего три кражи совершали в Железнодорожном.
Всего в городе за прошлый год совершили 208 краж их квартир новосибирцев.
Напомним, ранее в Новосибирске стало известно, в каких районах проживают больше пьющих жителей.