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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Самые пьющие районы города назвали в Новосибирске

8 марта 2023, 03:06
Фото: 1MI
Речь идет о востребованности алкоголя в той или иной части города

В Новосибирске составили рейтинг самых пьющих районов

Наиболее востребован алкоголь у жителей центральной части Новосибирска и Первомайского района. Здесь на одного человека приходится больше всего точек по реализации спиртных напитков

Согласно данным сервиса 2gis, самыми пьющими новосибирцами можно назвать жителей Центрального района. Здесь спиртные напитки наиболее востребованы – один алкомаркет приходится на 701 жителя. Следом идет Железнодорожный район – одна точка по реализации спиртного на 808 жителей. Тройку "пьяного" рейтинга замыкает Первомайский район с показателем 981 человека на один магазин по продаже алкоголя.

Далее в порядке убывания расположились Дзержинский, Калининский, Октябрьский районы. Менее всего востребован алкоголь в Ленинском (2005 человек на магазин) и Советском районах (2334 жителя/магазин).

Однако, отмечает издание НДН, это усредненные данные, если же смотреть по концентрации алкоточек в конкретных микрорайонах, то самое большое количество таких магазинов расположено на Затулинке, после следует район улицы Богдана Хмельницкого, замыкает тройку мест с максимальной концентрацией "наливаек" Сухой Лог.

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