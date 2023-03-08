Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Согласно данным сервиса 2gis, самыми пьющими новосибирцами можно назвать жителей Центрального района. Здесь спиртные напитки наиболее востребованы – один алкомаркет приходится на 701 жителя. Следом идет Железнодорожный район – одна точка по реализации спиртного на 808 жителей. Тройку "пьяного" рейтинга замыкает Первомайский район с показателем 981 человека на один магазин по продаже алкоголя.
Далее в порядке убывания расположились Дзержинский, Калининский, Октябрьский районы. Менее всего востребован алкоголь в Ленинском (2005 человек на магазин) и Советском районах (2334 жителя/магазин).
Однако, отмечает издание НДН, это усредненные данные, если же смотреть по концентрации алкоточек в конкретных микрорайонах, то самое большое количество таких магазинов расположено на Затулинке, после следует район улицы Богдана Хмельницкого, замыкает тройку мест с максимальной концентрацией "наливаек" Сухой Лог.