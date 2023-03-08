Согласно данным сервиса 2gis, самыми пьющими новосибирцами можно назвать жителей Центрального района. Здесь спиртные напитки наиболее востребованы – один алкомаркет приходится на 701 жителя. Следом идет Железнодорожный район – одна точка по реализации спиртного на 808 жителей. Тройку "пьяного" рейтинга замыкает Первомайский район с показателем 981 человека на один магазин по продаже алкоголя.