atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский врач назвал опасные вещества в составе контрафактных сигарет и алкоголя

Сегодня, 16:57
Фото: 1MI
Полиция на днях накрыла под Новосибирском склад с контрафактным алкоголем и сигаретам. Группа дельцов хранила товар на 2,5 млн рублей и видимо, он пользовался бешеной популярностью. Atas.info узнал у врача новосибирской клиники, какие смертельно опасные вещества могут находиться в такой продукции.
«Любая табачная продукция вредна для человеческого здоровья, а контрафактные, то есть произведённые в неизвестных условиях, не проходившие сертификационные исследования, могут быть особенно опасны. Чаще всего для её создания используется некачественное сырье - табак и ароматизаторы с непонятными условиями хранения. А состав обычно не соответствует нормативам по содержанию никотина, смол и других веществ, что наносит более быстрый и серьезный вред организму», - пояснил заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев.

Зачастую в контрафактных сигаретах находят плесень, мышьяк и ртуть – эти вещества способны серьезно навредить организму человека, в некоторых случаях убить. Также при изготовлении нечестные дельцы используют клей низкого качества, который при горении выделяет токсичное летучее соединение.

«Всё это в разы повышает риски развития опасных заболеваний. Ни о каком контроле качества такой продукции речи не идёт, для её производителей во главе угла - максимальная прибыль и экономия. Они закупают бракованный табак, чтобы снизить затраты. А контроля за ними нет», - отметил специалист.

Эксперт заверил, что любой покупатель может легко попасться на «удочку» нелегальных торговцев. Потому что они стараются создать упаковку, визуально похожую на оригинал. Тоже самое с вейпами и алкоголем.

«Электронные сигареты, вейпы, испарители никотиновых смесей – всё умеют производить на нелегальном рынке. А это пользуется популярностью у народа. Всё вышесказанное в полной мере относится и контрафактному алкоголю».

Врач Олег Цыпляев заключил, что уже в Новосибирске и области давно наблюдается повышение количества контрафактной продукции. По его мнению, сейчас самое время отказаться от этих пагубных вредных привычек и встать на путь здорового образа жизни.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Контрафакт#Алкоголь#Сигареты#Нелегальная торговля
Подпишитесь
«За такую стройку прорабов гонял бы ломами» - депутаты против концессии 7 поликлиник
Вчера, 18:21
С 16 сентября в Новосибирске на месяц закроют проезд по Ипподромской магистрали
Сегодня, 11:58
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
Сегодня, 13:21
Колонна военной техники со спецоперации на Украине проехала по Новосибирску
Сегодня, 08:15
НОВАТ открывает новый сезон 15 сентября 2022: изучаем цены на билеты
Сегодня, 10:19
Пистолет, присыпанный землей, нашли на улице жители «Чистой Слободы» в Новосибирске
Сегодня, 08:44