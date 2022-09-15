«Любая табачная продукция вредна для человеческого здоровья, а контрафактные, то есть произведённые в неизвестных условиях, не проходившие сертификационные исследования, могут быть особенно опасны. Чаще всего для её создания используется некачественное сырье - табак и ароматизаторы с непонятными условиями хранения. А состав обычно не соответствует нормативам по содержанию никотина, смол и других веществ, что наносит более быстрый и серьезный вред организму», - пояснил заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев.
Зачастую в контрафактных сигаретах находят плесень, мышьяк и ртуть – эти вещества способны серьезно навредить организму человека, в некоторых случаях убить. Также при изготовлении нечестные дельцы используют клей низкого качества, который при горении выделяет токсичное летучее соединение.
«Всё это в разы повышает риски развития опасных заболеваний. Ни о каком контроле качества такой продукции речи не идёт, для её производителей во главе угла - максимальная прибыль и экономия. Они закупают бракованный табак, чтобы снизить затраты. А контроля за ними нет», - отметил специалист.
Эксперт заверил, что любой покупатель может легко попасться на «удочку» нелегальных торговцев. Потому что они стараются создать упаковку, визуально похожую на оригинал. Тоже самое с вейпами и алкоголем.
«Электронные сигареты, вейпы, испарители никотиновых смесей – всё умеют производить на нелегальном рынке. А это пользуется популярностью у народа. Всё вышесказанное в полной мере относится и контрафактному алкоголю».
Врач Олег Цыпляев заключил, что уже в Новосибирске и области давно наблюдается повышение количества контрафактной продукции. По его мнению, сейчас самое время отказаться от этих пагубных вредных привычек и встать на путь здорового образа жизни.