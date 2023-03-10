В Новосибирске художникам компенсируют рост оплаты аренды мастерских

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ранее представители Союза художников города жаловались, что цены на аренду помещений выросли чуть-ли не в 10 раз этой весной. В мэрии заявили, что сейчас прорабатывают меры поддержки для мастеров.
«Я лично прослежу за тем, чтобы никто из наших художников рост арендной платы не почувствовал. Им опасаться нечего. Повышения стоимости аренды мастерских компенсируют», - заявил глава города.
В Новосибирске работают свыше 100 творческих мастерских. Ранее они платили за аренду 1 кв.м. около 50 рублей, сейчас цена может дойти до 400 рублей.
При этом помощь от городских властей перепадает только художникам, а вот блогерам и писателям приходится снимать офисы за свой счет и без поблажек после индексации цен на аренду.