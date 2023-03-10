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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Новосибирске художникам компенсируют рост оплаты аренды мастерских

10 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI
Художникам компенсируют рост стоимости аренды мастерских
Художникам компенсируют возросшую стоимость аренды мастерских в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 10 марта.

Ранее представители Союза художников города жаловались, что цены на аренду помещений выросли чуть-ли не в 10 раз этой весной. В мэрии заявили, что сейчас прорабатывают меры поддержки для мастеров.

«Я лично прослежу за тем, чтобы никто из наших художников рост арендной платы не почувствовал. Им опасаться нечего. Повышения стоимости аренды мастерских компенсируют», - заявил глава города.

В Новосибирске работают свыше 100 творческих мастерских. Ранее они платили за аренду 1 кв.м. около 50 рублей, сейчас цена может дойти до 400 рублей.

При этом помощь от городских властей перепадает только художникам, а вот блогерам и писателям приходится снимать офисы за свой счет и без поблажек после индексации цен на аренду.

#Алина Шефер#Художник#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аренда
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