В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Представители власти планируют на днях составить планы, связанные с призывом молодых сибиряков на службу в армию. Все вопросы обсудят до 23 марта.
Согласно постановлению, уже к 1 апреля могут развернуть штабы для прохождения медкомиссии. Содействие военкоматам будут оказывать практически все министерства области.
Отметим, что осенний призыв стартовал в 2022 году только 1 ноября. Это на месяц позже обычно – сроки сдвинули из-за частичной мобилизации