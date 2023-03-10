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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году

10 марта 2023, 06:45
Фото: 1MI
Весенний призыв-2023 может начаться в Новосибирске в апреле
Весенний призыв-2023 может начаться в Новосибирске уже в апреле. Проект постановления губернатора региона Андрея Травникова опубликовали на сайте электронной демократии.

Представители власти планируют на днях составить планы, связанные с призывом молодых сибиряков на службу в армию. Все вопросы обсудят до 23 марта. 

Согласно постановлению, уже к 1 апреля могут развернуть штабы для прохождения медкомиссии. Содействие военкоматам будут оказывать практически все министерства области.

Отметим, что осенний призыв стартовал в 2022 году только 1 ноября. Это на месяц позже обычно – сроки сдвинули из-за частичной мобилизации

В Новосибирской области перенесли осенний призыв в армию на 1 ноября
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#Алина Шефер#Армия#Весенний призыв#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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