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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Новосибирске онкобольную женщину не хотели пускать в самолет

10 марта 2023, 05:38
Фото: atas.info
Жительницу Новосибирска с онкологией не пускали в самолет
Жительнице Новосибирска с онкологическим заболеванием отказали в посадке в самолет. Она пожаловалась на персонал аэропорта Толмачево на сайте «Фламп».

Женщина рассказала, что купила билет онлайн до Москвы. Выбрала место в первом ряду с сопровождением так, как хромает.

Во время посадки сотрудники взяли у сибирячки паспорт и ушли. Когда вернулись, заявили, что отказывают в посадке. Посоветовали ехать домой.

Пассажирка не сдалась и прошла досмотр еще раз с посадочным билетом. Отказать ей уже не смогли и пропустили на рейс.

Напомним, ранее в Новосибирске с рейса сняли женщину, которая покурила в туалете самолета.

 

В Новосибирске пассажира самолета сняли с рейса за курение в туалете
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#Алина Шефер#Общество#Самолет#Новосибирск#Новосибирская область
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