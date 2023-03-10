В Новосибирске онкобольную женщину не хотели пускать в самолет

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Женщина рассказала, что купила билет онлайн до Москвы. Выбрала место в первом ряду с сопровождением так, как хромает.
Во время посадки сотрудники взяли у сибирячки паспорт и ушли. Когда вернулись, заявили, что отказывают в посадке. Посоветовали ехать домой.
Пассажирка не сдалась и прошла досмотр еще раз с посадочным билетом. Отказать ей уже не смогли и пропустили на рейс.
Напомним, ранее в Новосибирске с рейса сняли женщину, которая покурила в туалете самолета.