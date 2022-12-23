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В Новосибирске пассажира самолета сняли с рейса за курение в туалете

Сегодня, 04:29
Фото: atas.info
Мужчину задержали в аэропорту Новосибирска за курение в самолете. Об этом сообщают в линейном отделе ГУ МВД по СФО.

Лайнер вылетел в Хабаровск из «Толмачево». В пути один из пассажиров - 38-летний житель Астраханской области – нарушил правила пожарной безопасности. Он закурил в туалете самолета.

Пилоты сообщили об этом в полицию. Россиянина сняли с рейса и доставили в отделение.

В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь ему могут отказать в следующих поездках.

Напомним, ранее в новосибирском аэропорту задержали вахтовика-дебошира, летевшего из Южно-Сахалинска. Он оскорблял экипаж и пассажиров, и даже ударил одного из них.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Задержание
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