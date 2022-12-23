В Новосибирске пассажира самолета сняли с рейса за курение в туалете

Лайнер вылетел в Хабаровск из «Толмачево». В пути один из пассажиров - 38-летний житель Астраханской области – нарушил правила пожарной безопасности. Он закурил в туалете самолета.
Пилоты сообщили об этом в полицию. Россиянина сняли с рейса и доставили в отделение.
В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь ему могут отказать в следующих поездках.
Напомним, ранее в новосибирском аэропорту задержали вахтовика-дебошира, летевшего из Южно-Сахалинска. Он оскорблял экипаж и пассажиров, и даже ударил одного из них.