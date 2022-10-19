Иностранца задержали сразу после прилета в аэропорту Новосибирска

Инцидент произошел в новосибирском аэропорту Толмачево – там полиция задержала 46-летнего иностранца, который нарушил миграционный закон РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в нашей стране). Для выяснения обстоятельств его доставили в комнату к сотрудникам.
Дабы избежать наказания за нарушение, мужчина хотела дать мелкую взятку полицейскому. Размер «вознаграждения» составил 3 000 рублей. За эти деньги иностранец просил не составлять протокол.
Однако покушение на взятку пресекли. На злоумышленника возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до одного года лишения свободы.
Напомним, что почти 9 тысяч человек уехали за границу из Новосибирской области за неделю. Через пункты пропуска на границе въехало 6035 иностранцев, а вот выехало из региона намного больше – 8979 человек.