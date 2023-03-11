Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«Тренируюсь больше для себя, в соревнованиях участвую ради драйва и удовольствия. Подготовка, конечно, требует сил. Пять тренировок в неделю по 2-2,5 часа. Специальное питание, которое разрабатывает тренер, просчитывает количество белков, жиров, углеводов, и нужно это очень строго соблюдать, иначе результата не будет», - поделился секретами подготовки один из участников.
Сегодня в ДК им. Октябрьской Революции было не протолкнуться — полный зал фанатов бодибилдинга, более ста загорелых участников в 15 номинациях.
Участники и участницы поделились своими впечатлениями, рассказали, с какими целями пришли на соревнования и сколько сил вкладывают в подготовку.
Оказалось, что бодибилдинг - дорогой вид спорта. В месяц на тренировки, зал и питание у мужчин уходит около 25 тысяч рублей.
Женщины называли суммы от 25 до 40 тысяч рублей, объясняя, что им нужен тренер с высокой квалификацией, чтобы точно рассчитывать диету и тренироваться без вреда для женского здоровья.
Также участницы традиционно выступают в блестящих купальниках со стразами, которые могут стоить как 5 тысяч рублей, так и все 20 тысяч рублей в зависимости от фирмы и качества.
«Верхней границы нет вообще, но смысла вкладывать сотни тысяч в купальник нет, судьи во время соревнований все равно смотрят на другое» — поделились участницы.
«Меня зовут Юлия Боброва, я тренируюсь всего полгода, участвую в номинации „Фитнес-бикини, фитнес-модель с нуля. Перед соревнованиями в течение трех недель необходимо шесть тренировок в день. Каждый день мы отправляем фото-отчет о питании тренеру. Углеводы нужно значительно сократить, по рекомендации тренера за неделю до соревнований мне пришлось полностью убрать углеводы“.
Участница по имени Анна рассказала, что тренируется уже 10 лет, ей 39 лет и пока прекращать она не планирует. Бодибилдинг позволяет участвовать в соревнованиям спортсменам старше 40, 50 и даже 60 лет.
Бодибилдинг и спорт в целом становятся все более популярными у новосибирцев, физкультурой и спортом занимаются 60% жителей региона.