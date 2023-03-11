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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

10 самых горячих фото с весеннего Кубка по бодибилдингу в Новосибирске

11 марта 2023, 11:29
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Участники номинации "Классический бодибилдинг"
Новосибирская областная федерация бодибилдинга провела весенний Кубок по бодибилдингу 11 марта в ДК им. Октябрьской Революции — мужчины и женщины приняли участие в 15 номинациях соревнований, участники рассказали об особенностях подготовки и выяснилось, что это довольно дорогой вид спорта.

«Тренируюсь больше для себя, в соревнованиях участвую ради драйва и удовольствия. Подготовка, конечно, требует сил. Пять тренировок в неделю по 2-2,5 часа. Специальное питание, которое разрабатывает тренер, просчитывает количество белков, жиров, углеводов, и нужно это очень строго соблюдать, иначе результата не будет»,  - поделился секретами подготовки один из участников.

Классический бодибилдинг
Фото: atas.info

Сегодня в ДК им. Октябрьской Революции было не протолкнуться — полный зал фанатов бодибилдинга, более ста загорелых участников в 15 номинациях.

Классический бодибилдинг
Фото: atas.info

Участники и участницы поделились своими впечатлениями, рассказали, с какими целями пришли на соревнования и сколько сил вкладывают в подготовку.

Фото: atas.info

Оказалось, что бодибилдинг - дорогой вид спорта. В месяц на тренировки, зал и питание у мужчин уходит около 25 тысяч рублей. 

Классический бодибилдинг
Фото: atas.info

Женщины называли суммы от 25 до 40 тысяч рублей, объясняя, что им нужен тренер с высокой квалификацией, чтобы точно рассчитывать диету и тренироваться без вреда для женского здоровья. 

Также участницы традиционно выступают в блестящих купальниках со стразами, которые могут стоить как 5 тысяч рублей, так и все 20 тысяч рублей в зависимости от фирмы и качества.

Классический бодибилдинг - весенний Кубок по бодибилдингу в Новосибирске 11 марта 2023 года
Фото: atas.info

«Верхней границы нет вообще, но смысла вкладывать сотни тысяч в купальник нет, судьи во время соревнований все равно смотрят на другое» — поделились участницы.

Классический бодибилдинг
Фото: atas.info

«Меня зовут Юлия Боброва, я тренируюсь всего полгода, участвую в номинации „Фитнес-бикини, фитнес-модель с нуля. Перед соревнованиями в течение трех недель необходимо шесть тренировок в день. Каждый день мы отправляем фото-отчет о питании тренеру. Углеводы нужно значительно сократить, по рекомендации тренера за неделю до соревнований мне пришлось полностью убрать углеводы“.

Фитнес бикини
Фото: atas.info

Участница по имени Анна рассказала, что тренируется уже 10 лет, ей 39 лет и пока прекращать она не планирует. Бодибилдинг позволяет участвовать в соревнованиям спортсменам старше 40, 50 и даже 60 лет.

Фитнес бикини - весенний Кубок по бодибилдингу в Новосибирске 11 марта 2023 года
Фото: atas.info
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