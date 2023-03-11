«Меня зовут Юлия Боброва, я тренируюсь всего полгода, участвую в номинации „Фитнес-бикини, фитнес-модель с нуля. Перед соревнованиями в течение трех недель необходимо шесть тренировок в день. Каждый день мы отправляем фото-отчет о питании тренеру. Углеводы нужно значительно сократить, по рекомендации тренера за неделю до соревнований мне пришлось полностью убрать углеводы“.