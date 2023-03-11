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«По локоть в фекалиях»: дом в Новосибирске затопило канализацией

11 марта 2023, 06:00
Фото: предоставили жильцы дома
Жилой дом на Добролюбова в Новосибирске утопает в фекалиях

В Новосибирске дом на улице Добролюбова затопило отходами из канализации

Жилой дом на улице Добролюбова, 225 в Новосибирске утопает в отходах из канализации. Коммунальщики к ним на помощь еще не приехали.

По словам жильцов, на днях в доме произошла авария, из-за которой из раковин и унитазов в квартирах полилась вода из канализации. Затопило весь первый этаж.

«Мы не можем даже спать, бегаем с ведрами, черпаем эту зловонную жидкость. Мы уже сами по локоть в фекалиях, мягко говоря, другим, видимо, даже думать об тошно. Поэтому помогать нам никто не спешит», - рассказали Atas.info местные жители.

Сибиряки уже множество раз писали и звони в ЖЭУ-8, но никто им не ответил. Только в «Горводоканале» их не проигнорировали, но и выручить не смогли.

Специалисты 10 марта приехали, все осмотрели и уехали. Жильцы уже намереваются пожаловаться в прокуратуру.

#Алина Шефер#Канализация#Потоп#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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