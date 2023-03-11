«По локоть в фекалиях»: дом в Новосибирске затопило канализацией

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По словам жильцов, на днях в доме произошла авария, из-за которой из раковин и унитазов в квартирах полилась вода из канализации. Затопило весь первый этаж.
«Мы не можем даже спать, бегаем с ведрами, черпаем эту зловонную жидкость. Мы уже сами по локоть в фекалиях, мягко говоря, другим, видимо, даже думать об тошно. Поэтому помогать нам никто не спешит», - рассказали Atas.info местные жители.
Сибиряки уже множество раз писали и звони в ЖЭУ-8, но никто им не ответил. Только в «Горводоканале» их не проигнорировали, но и выручить не смогли.
Специалисты 10 марта приехали, все осмотрели и уехали. Жильцы уже намереваются пожаловаться в прокуратуру.