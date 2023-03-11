atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

В Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер»

11 марта 2023, 02:54
Фото: 1MI
Центр вербовки солдат в ЧВК «Вагнер» откроют в Новосибирске
Центр вербовки солдат в ЧВК «Вагнер» откроют в Новосибирске. Об этом заявил глава организации Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

Появится центр в спортивном клубе в Железнодорожном районе города. Там будет проходить отбор бойцов. В первую очередь обращать внимания будут на физические данные кандидата.

Также известно, что набор военных в ряды ЧВК «Вагнер» пройдет в 42 регионах России. Центры заработают в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Красноярске.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин приезжал в Новосибирск и набирал в ряды ЧВК «Вагнер» заключенных. Один из кандидатов рассказал, как проходил отбор.

Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Алина Шефер#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
9 марта 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Вчера, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Вчера, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Вчера, 03:57