В Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
Появится центр в спортивном клубе в Железнодорожном районе города. Там будет проходить отбор бойцов. В первую очередь обращать внимания будут на физические данные кандидата.
Также известно, что набор военных в ряды ЧВК «Вагнер» пройдет в 42 регионах России. Центры заработают в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Красноярске.
Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин приезжал в Новосибирск и набирал в ряды ЧВК «Вагнер» заключенных. Один из кандидатов рассказал, как проходил отбор.