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Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

В Бердске отец девочки держал мальчика, пока она его била: полиция проверяет ситуацию

12 марта 2023, 03:20
Фото: atas.info
Видео выложено в группе Вконтакте "Свидетель, Бердск".
В группе Вконтакте «Свидетель, Бердск» выложили видео, на котором видно, что мужчина с девочкой подошел к детям на горке, стащил с горки мальчика и держал его, пока его девочка несколько раз ударила мальчика. После этого мужчина повел мальчика дальше. В полицию поступило заявление — идет проверка.

На видео, выложенном в интернете, мужчина грубо схватил мальчика и держал его, пока девочка нанесла ему несколько ударов. Затем мужчина так же грубо увел мальчика с площадки. Как пишут в социальных сетях, мужчина потребовал, чтобы для дальнейших разбирательств вышел отец мальчика. Сразу после ситуации родители разрешили конфликт, но когда родители мальчика посмотрели видео с инцидентом, они написали заявление в полицию.

Как сообщает отец мальчика в соцсетях: «Сын гулял во дворе играли в снежки, попали в девочку случайно, прибежал её отец, схватил и начал держать ребенка, чтобы девочка его била». Ситуация произошла 22 февраля днем на игровой площадке возле домов на Березовой (Микрорайон Бердска).

Как рассказали корреспонденту Атас.Инфо в пресс-службе МВД, по данному инциденту от законных представителей ребенка поступило заявление. Идет проверка инцидента, по факту проверки будут приняты необходимые решения.

#Дети#Полиция#Инцидент#Общество#Происшествия#Бердск#Новосибирская область#Новосибирск
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