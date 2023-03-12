Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
На видео, выложенном в интернете, мужчина грубо схватил мальчика и держал его, пока девочка нанесла ему несколько ударов. Затем мужчина так же грубо увел мальчика с площадки. Как пишут в социальных сетях, мужчина потребовал, чтобы для дальнейших разбирательств вышел отец мальчика. Сразу после ситуации родители разрешили конфликт, но когда родители мальчика посмотрели видео с инцидентом, они написали заявление в полицию.
Как сообщает отец мальчика в соцсетях: «Сын гулял во дворе играли в снежки, попали в девочку случайно, прибежал её отец, схватил и начал держать ребенка, чтобы девочка его била». Ситуация произошла 22 февраля днем на игровой площадке возле домов на Березовой (Микрорайон Бердска).
Как рассказали корреспонденту Атас.Инфо в пресс-службе МВД, по данному инциденту от законных представителей ребенка поступило заявление. Идет проверка инцидента, по факту проверки будут приняты необходимые решения.