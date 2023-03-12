На видео, выложенном в интернете, мужчина грубо схватил мальчика и держал его, пока девочка нанесла ему несколько ударов. Затем мужчина так же грубо увел мальчика с площадки. Как пишут в социальных сетях, мужчина потребовал, чтобы для дальнейших разбирательств вышел отец мальчика. Сразу после ситуации родители разрешили конфликт, но когда родители мальчика посмотрели видео с инцидентом, они написали заявление в полицию.