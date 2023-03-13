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Published Сегодня, 05:04

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Кадровый голод в оборонке Новосибирска: не хватает сотен специалистов

13 марта 2023, 05:04
Фото: Кирилл Козлов / 1MI
Предприятия оборонного комплекса в Новосибирске испытывают кадровый голод

В оборонке Новосибирска не хватает сотен специалистов

На оперативном совещании министр образования Сергей Федорчук доложил губернатору Новосибирской области о количество свободных вакансий на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Предприятия оборонного комплекса нашего региона получили дополнительные заказы, загрузку в 2022-2023 годах. Но на рынке труда не хватает необходимых специалистов. Как доложил на оперативном совещании губернатору министр образования Сергей Федорчук: "В Новосибирской области в сфере ВПК зарегистрирована 81 организация, на начало марта было открыто 574 вакансий с высшим образованием". Открытых вакансий со средне-специальным образованием на предприятиях ВПК тоже большое количество.

Как сообщил Сергей Федорчук, в Новосибирске 6 ВУЗов готовит специалистов для ВПК, среди них НГТУ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС. Сотрудничество с ВУЗами проходит по направлениям - заключение договоров на обучение, прохождение практики, профориентация, организация научно-исследовательских работ. 

Обучение по специальностям связанным с оборонно-промышленным комплексом вызывает интерес абитуриентов не только востребованностью специалистов в дальнейшем, но и тем, что работа в сфере ВПК - это возможность получить отсрочку при мобилизации.

Каких специалистов не хватает оборонным заводам в Новосибирске: вакансии и зарплата
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Представители крупнейших оборонных заводов Новосибирска рассказали, каких специалистов сложнее всего найти на рынке труда и сколько им платят.

#Ольга Храмушкина#ВПК#Вакансии#Завод#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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