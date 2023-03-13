Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Предприятия оборонного комплекса нашего региона получили дополнительные заказы, загрузку в 2022-2023 годах. Но на рынке труда не хватает необходимых специалистов. Как доложил на оперативном совещании губернатору министр образования Сергей Федорчук: "В Новосибирской области в сфере ВПК зарегистрирована 81 организация, на начало марта было открыто 574 вакансий с высшим образованием". Открытых вакансий со средне-специальным образованием на предприятиях ВПК тоже большое количество.
Как сообщил Сергей Федорчук, в Новосибирске 6 ВУЗов готовит специалистов для ВПК, среди них НГТУ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС. Сотрудничество с ВУЗами проходит по направлениям - заключение договоров на обучение, прохождение практики, профориентация, организация научно-исследовательских работ.
Обучение по специальностям связанным с оборонно-промышленным комплексом вызывает интерес абитуриентов не только востребованностью специалистов в дальнейшем, но и тем, что работа в сфере ВПК - это возможность получить отсрочку при мобилизации.
Представители крупнейших оборонных заводов Новосибирска рассказали, каких специалистов сложнее всего найти на рынке труда и сколько им платят.