Предприятия оборонного комплекса нашего региона получили дополнительные заказы, загрузку в 2022-2023 годах. Но на рынке труда не хватает необходимых специалистов. Как доложил на оперативном совещании губернатору министр образования Сергей Федорчук: "В Новосибирской области в сфере ВПК зарегистрирована 81 организация, на начало марта было открыто 574 вакансий с высшим образованием". Открытых вакансий со средне-специальным образованием на предприятиях ВПК тоже большое количество.