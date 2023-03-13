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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Первую компенсацию выплатят на этой неделе жильцу взорвавшегося дома в Новосибирске

13 марта 2023, 04:06
Фото: atas.info
Первую компенсацию получил собственник квартиры на Линейной в Новосибирске
Первому собственнику выплатят на этой неделе компенсацию за утраченную квартиру на Линейной, 39 в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на оперативном заседании в правительстве региона 13 марта.
«После оценки квадратного метра ведется работа по компенсации за утраченное жилье. Решения уже приняты по нескольким квартирам. По одной уже собраны все документы и сегодня они поступят в министерство ЖКХ и энергетики региона», - доложил глава города губернатору.

Как добавил министр Денис Архипов, выплата поступит первому собственнику квартиры на этой неделе. Еще 20 квартир на рассмотрении.

«Часть собственников уже согласилась на новые квартиры. По нескольким решаем вопросы о компенсации, есть согласные. Есть единичные случаи, когда не оформлено право собственности, такие квартиры еще не оценили», - уточнил Архипов.

Также мэр отметил, что сегодня оформят документы на снос разрушенного от взрыва газа дома. Из всех квартир уже вынесли вещи.  

Напомним, пятиэтажный дома на Линейной, 39 в Новосибирске пострадал от взрыва газа 9 февраля. Погибли 15 человек. Выживших жильцов расселили и готовят выплаты для них.

#Алина Шефер#Общество#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Компенсация#Новосибирск#Новосибирская область
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