В Новосибирске годовалая девочка попала в больницу после ДТП на Есенина

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Авария произошла в 11:00 часов на улице Есенина, 39. Водитель на Тойота Витц выезжая с Волочаевской проехал на красный сигнал светофора, где в последствии врезался в остановившийся автомобиль Дэу Матиз.
За рулем городского хэтчбека сидел мужчина. Также в салоне рядом с ним находилась годовалая девочка.
Ребенка после ДТП доставили в ближайшую больницу. Какие травмы получил младенец пока неизвестно.
Напомним, ранее в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском попала семья из родителей и двух маленьких детей. На месте погибли отец и 3-летний сын, через несколько дней в больнице скончалась мама, их старший ребенок борется за жизнь.