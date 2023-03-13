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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Новосибирске годовалая девочка попала в больницу после ДТП на Есенина

13 марта 2023, 10:11
Фото: ГИБДД Новосибирска
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске
Годовалый ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Новосибирске 13 марта. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Авария произошла в 11:00 часов на улице Есенина, 39. Водитель на Тойота Витц выезжая с Волочаевской проехал на красный сигнал светофора, где в последствии врезался в остановившийся автомобиль Дэу Матиз.

За рулем городского хэтчбека сидел мужчина. Также в салоне рядом с ним находилась годовалая девочка.

Ребенка после ДТП доставили в ближайшую больницу. Какие травмы получил младенец пока неизвестно.

Напомним, ранее в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском попала семья из родителей и двух маленьких детей. На месте погибли отец и 3-летний сын, через несколько дней в больнице скончалась мама, их старший ребенок борется за жизнь.

3-летний ребенок и водитель погибли в жестком ДТП с автобусом под Новосибирском
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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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