Инспектора ГИБДД осудят за взятки при сдаче на права в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
По версии следствия, госавтоинспектор за денежное вознаграждение выставлял иностранцу хорошие оценки на экзаменах при замене водительских прав. Также помогал получить удостоверения новичкам.
Теперь госслужащего ждет суд. Кроме того, перед судом предстанет мужчина, который заплатил ему более 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске пришлось уволить сразу четырех сотрудников полиции - их поймали на взятках.