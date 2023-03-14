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Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Инспектора ГИБДД осудят за взятки при сдаче на права в Новосибирске

14 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
Дело против инспектора ГИБДД о взятках дошло до суда в Новосибирске
Дело против инспектора ГИБДД о взятках дошло до суда в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, госавтоинспектор за денежное вознаграждение выставлял иностранцу хорошие оценки на экзаменах при замене водительских прав. Также помогал получить удостоверения новичкам.

Теперь госслужащего ждет суд. Кроме того, перед судом предстанет мужчина, который заплатил ему более 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске пришлось уволить сразу четырех сотрудников полиции - их поймали на взятках.

В Новосибирске четырех полицейских уволили за взятки
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#Алина Шефер#Взятки#Гибдд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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