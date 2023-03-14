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Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирской области

14 марта 2023, 03:15
Фото: группа Чаны/ВК
Таксист пропал в Новосибирской области
Родные объявили в розыск таксиста Эдуарда Колпакова в Новосибирской области. Мужчину они последний раз видели днем 11 марта.

Сибиряк пропал в Чановском районе региона. Днем он оставил свою машину возле офиса «Наше такси», в котором работал водителем и больше не вернулся.

«Эдуард сообщил диспетчеру, что припарковал свой автомобиль и скоро его заберет. Он так и не появился. Машина стоит на том, же месте, значит точно не уехал на извоз пассажиров», - сообщили знакомые пропавшего.

Известно, что Эдуард унес с сбой только паспорт, а телефон оставил дома. Был одет в красную футболку, синюю курту и трико.

#Алина Шефер#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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