Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Сибиряк пропал в Чановском районе региона. Днем он оставил свою машину возле офиса «Наше такси», в котором работал водителем и больше не вернулся.
«Эдуард сообщил диспетчеру, что припарковал свой автомобиль и скоро его заберет. Он так и не появился. Машина стоит на том, же месте, значит точно не уехал на извоз пассажиров», - сообщили знакомые пропавшего.
Известно, что Эдуард унес с сбой только паспорт, а телефон оставил дома. Был одет в красную футболку, синюю курту и трико.