Трехуровневую квартиру-гараж продают за скромную сумму в Новосибирске

Объявление разместили на сайте «Авито». Судя по описанию, в жилом гараже есть все необходимое для полноценной жизни: мебель, техника, системы отопления, электричества и водоснабжения. Это все, о чем мечтают мужчины, которые любят посидеть с друзьями в гараже и посмотреть футбол.