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Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Трехуровневую квартиру-гараж продают за скромную сумму в Новосибирске

14 марта 2023, 02:52
Фото: Авито
В Новосибирске выставил на продажу уникальную трехуровневую квартиру-гараж
Житель Новосибирска выставил на продажу уникальную трехуровневую квартиру-гараж. На последнем этаже даже есть винный погреб.

Объявление разместили на сайте «Авито». Судя по описанию, в жилом гараже есть все необходимое для полноценной жизни: мебель, техника, системы отопления, электричества и водоснабжения. Это все, о чем мечтают мужчины, которые любят посидеть с друзьями в гараже и посмотреть футбол.

«Первый этаж занят машинами, на втором комнаты, на третьем – винный погреб. Таких помещений рядом больше нет. Можно использовать здание, как гараж и как квартиру», - рассказал владелец.

Квартиру-гараж продают всего за 3,5 млн рублей. За такую цену в Новосибирске сейчас даже трудно найти двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью.

#Алина Шефер#Квартира#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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