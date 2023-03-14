Трехуровневую квартиру-гараж продают за скромную сумму в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Объявление разместили на сайте «Авито». Судя по описанию, в жилом гараже есть все необходимое для полноценной жизни: мебель, техника, системы отопления, электричества и водоснабжения. Это все, о чем мечтают мужчины, которые любят посидеть с друзьями в гараже и посмотреть футбол.
«Первый этаж занят машинами, на втором комнаты, на третьем – винный погреб. Таких помещений рядом больше нет. Можно использовать здание, как гараж и как квартиру», - рассказал владелец.
Квартиру-гараж продают всего за 3,5 млн рублей. За такую цену в Новосибирске сейчас даже трудно найти двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью.