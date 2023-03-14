В Новосибирске новый детский сад начала затапливать талая вода

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Еще и месяца не прошло со дня открытия детсада, а на него уже поступают жалобы. Одна родительница заявила, что в здании протекает крыша. В комнатах стоят ведра с водой.
«Мы водим ребенка в этот детский сад уже вторую неделю и видим, как осыпается плитка на наших глазах. Капает в ведра вода с потолка, под которым находится электропроводка. С виду здание красивое, но хлипкое. Крыша не сдерживает талую воду», - рассказала анонимно в соцсетях жительница микрорайона «Пригородный простор».
Как мы узнали, другие родители оказались не согласны с жалобами сибирячки. Марину, которая тоже водит своего ребенка в «Кубики», возмутила эта анонимная кляуза.
«Все, что пишет эта женщина – утрировано и не правда. Могу предположить, что дело рук конкурентов. Очень хороший детский сад. Да и что они хотят, чтобы его закрыли и детей некуда было бы водить? Если есть проблемы, о них лучше не анонимно сообщать и точно не в соцсетях, а лично заведующему», - высказала свое мнение в разговоре с Atas.info сибирячка Марина.
Пожаловавшаяся в соцсети мамочка добавила, что к заведующей по этому поводу не обращалась. Журналисту Atas.info также не удалось пообщаться с руководством детского сада – все были заняты.