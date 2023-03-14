«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска

По словам девушки, пожилую женщину в травматологическом отделении направили на рентген и наложили гипс. Всё это время в перерывах между процедурами пенсионерка с сопровождающим находились в кабинете врача-травматолога. По завершении осмотра врач неадекватно ответил на вопрос, нужно ли приходить к нему на повторный прием или брать направление к участковому специалисту. «Я спрашиваю, даст ли он какое то направление. И он мне рыкает: «Забудьте вообще это место!». Это именно цитата, сама в шоке», - пожаловалась посетительница ГКБ №1.