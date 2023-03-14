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Published Сегодня, 07:25

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«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска

14 марта 2023, 07:25
Фото: 1MI
В новосибирской больнице по хамски отнеслись к пожилой пациентке
В городской клинической больнице №1 Новосибирска произошел вопиющий случай. Один из работников медицинского учреждения проявил хамское поведение по отношению к пациенту и его сопровождающему. Возмущенный отзыв появился на региональной ветке flamp.ru.
«Бабуля сегодня свалилась на остановке и приобрела перелом со смещением, скорая привезла ее в травму. [….]. Когда я зашла с ней к врачу в третий раз, у него, наверное, биполярка активизировалась», - написала жительница Новосибирска.

По словам девушки, пожилую женщину в травматологическом отделении направили на рентген и наложили гипс. Всё это время в перерывах между процедурами пенсионерка с сопровождающим находились в кабинете врача-травматолога. По завершении осмотра врач неадекватно ответил на вопрос, нужно ли приходить к нему на повторный прием или брать направление к участковому специалисту. «Я спрашиваю, даст ли он какое то направление. И он мне рыкает: «Забудьте вообще это место!». Это именно цитата, сама в шоке», - пожаловалась посетительница ГКБ №1.

Также в отзыве указано, что пожилую женщину после анестезии практически направили домой на амбулаторное лечение, вопреки плохому самочувствию. На данный момент ее состояние неизвестно. Получить оперативно комментарии по телефону в ГКБ №1 корреспонденту Атас.инфо не удалось. В больницу направлен письменный запрос для получения комментариев по инциденту.

Стоит отметить, что это не единственный вопиющий случай, связанный с новосибирской медициной. Согласно отзывам пациентов, в антирейтинг по негативному отношению к больным попали Городская клиническая поликлиника №2, поликлиника при ГКБ №16 и поликлиника №18 в Новосибирске.

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#Александр Ляхов#Общество#Медицина#Больница#Травма#Пенсионеры#Новосибирск#Врачи#Медики#Здоровье
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