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22 новых школы за три года и 125 отремонтируют в Новосибирской области к 2025 году

15 марта 2023, 10:12
Фото: nso.ru
Новосибирская область бьет рекорды в строительстве учреждений образования
В Новосибирской области развёрнуто масштабное строительство объектов образования. За счёт реализации национальных проектов и государственной программы региона за последние 5 лет введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18000 мест и 46 детских садов почти на 8600 мест.

Объёмы строительства, ремонта, перепрофилирования учреждений бьют рекорды предыдущих десятилетий, доложил губернатору министр образования Сергей Федорчук.

 

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что только в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и 3 детских садов на 540 мест.

 

Дополнительно за счёт перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций открыто ещё почти 13000 мест в школах и 6000 в детских садах. В 2024-25 будет введено ещё 8 школ почти на 5 тысяч мест. Для сравнения: в период с 2008 по 2017 год (за 10 лет) были введены в эксплуатацию 8 школ проектной мощностью 4 298 мест и 73 детских сада на 13 619 мест.

 

С прошлого года успешно реализуется программа капитального ремонта школ: в 2022 году отремонтированы 13 школ; в 2023 – 15 зданий; в 2024-2025 годах будут отремонтированы ещё 97 школ. За 5 лет заменено почти 17 тысяч оконных блоков в 650 зданиях; в 322 образовательных организациях отремонтированы кровли.

 

Все школы Новосибирской области подключены к высокоскоростному Интернету и единой сети передачи данных, – отметил Сергей Федорчук. Образовательные организации сегодня могут спокойно внедрять программы дистанционного обучения. 40% образовательных организаций обновили свой парк компьютерного и мультимедийного оборудования.

 

Материально-техническая база образовательных организаций в части обновления компьютерного и мультимедийного оборудования была значительно обновлена: в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» – 48% от общего количества образовательных организаций, в рамках проекта «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»)» – 34%.

График проведения ВПР-2023 в новосибирских школах
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#Строительство#Школы#Детсады#Губернатор#Министр#Образование#Новосибирская область#Андрей Травников#Сергей Федорчук
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