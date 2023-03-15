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Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

Командир батальона «Вега» Панферов рассказал о возвращении в Новосибирск

15 марта 2023, 01:49
Фото: Заксобрание НСО
Командир «Вега» Панферов планирует вернуться в Новосибирск с СВО
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов планирует вернуться домой с зоны СВО. Тогда он передаст батальон «Вега» под командование другому человеку.

Как рассказал Панферов Сибкрай.ru, ему осталось выполнить еще несколько организационных мероприятий, чтобы вернуться в Новосибирск. Возглавит «Вегу» другой военный, может кто-то из молодых.

Также парламентарий добавил, что в «Веге» все в порядке. Кадров много, все экипированы и собраны.

Напомним, Андрей Панферов отбыл на спецоперацию в звании командира элитного батальона «Вега» в конце января 2023 года. Он лично занимался отбором бойцов.

#Алина Шефер#Участник СВО#Панферов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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