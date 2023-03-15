Командир батальона «Вега» Панферов рассказал о возвращении в Новосибирск

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Updated Сегодня, 01:51
Как рассказал Панферов Сибкрай.ru, ему осталось выполнить еще несколько организационных мероприятий, чтобы вернуться в Новосибирск. Возглавит «Вегу» другой военный, может кто-то из молодых.
Также парламентарий добавил, что в «Веге» все в порядке. Кадров много, все экипированы и собраны.
Напомним, Андрей Панферов отбыл на спецоперацию в звании командира элитного батальона «Вега» в конце января 2023 года. Он лично занимался отбором бойцов.