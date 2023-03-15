Новосибирск стал лидером по числу DDoS-атак в Сибири

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Согласно статистике, в среднем DDoS-атака в 2022 году длилась около 8 часов в регионе. Рекорд побили хакеры в Чите – непрерывно сайты организаций взламывали 51 час.
В Сибири больше кибератак происходило весной прошлого года. Хакеры яро атаковали сервера СМИ, интернет-магазины и сайты банков.
Большая часть DDoS-атак приходилась на Новосибирск. По мнению специалистов, наш регион привлекает хакеров наличием оборонных предприятий.
Напомним, ранее из-за хакерской атаки перестал работать сайт горсовета Новосибирска.