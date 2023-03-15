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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Новосибирск стал лидером по числу DDoS-атак в Сибири

15 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI
DDoS-атакам больше подверглось компаний в Новосибирске
Хакерским атакам подверглось больше всего компаний в Новосибирске среди других регионов Сибири. Об этом сообщили эксперты «МТС Кибербезопасность».

Согласно статистике, в среднем DDoS-атака в 2022 году длилась около 8 часов в регионе. Рекорд побили хакеры в Чите – непрерывно сайты организаций взламывали 51 час.

В Сибири больше кибератак происходило весной прошлого года. Хакеры яро атаковали сервера СМИ, интернет-магазины и сайты банков.

Большая часть DDoS-атак приходилась на Новосибирск. По мнению специалистов, наш регион привлекает хакеров наличием оборонных предприятий.

Напомним, ранее из-за хакерской атаки перестал работать сайт горсовета Новосибирска.

Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
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#Алина Шефер#Общество#Хакеры#Новосибирск#Новосибирская область
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