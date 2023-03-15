Жители Новосибирска вызывали спасателей для стоящей на мосту девушки

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Звонок от неравнодушных горожан в службу спасения поступил вечером 15 марта. Сибиряки сообщили, что на Бугринском мосту за ограждением опасно стоит девушка.
Спасатели приехали на место и загадочную девушку не нашли. Мост осмотрели и даже опросили рыбаков - эту информацию они не подтвердили.
Напомним, ранее мнительные новосибирцы вызывали спасателей МАСС на Обь, где якобы увидели лодку с тремя людьми. Они звали на помощь. Их также на реке не обнаружили.