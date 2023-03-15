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Жители Новосибирска вызывали спасателей для стоящей на мосту девушки

15 марта 2023, 02:20
Фото: МАСС/ВК
Новосибирцы заметили девушку на Бугринском мосту
Девушку заметили на Бугринском мосту жители Новосибирска и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Звонок от неравнодушных горожан в службу спасения поступил вечером 15 марта. Сибиряки сообщили, что на Бугринском мосту за ограждением опасно стоит девушка.

Спасатели приехали на место и загадочную девушку не нашли. Мост осмотрели и даже опросили рыбаков - эту информацию они не подтвердили.

Напомним, ранее мнительные новосибирцы вызывали спасателей МАСС на Обь, где якобы увидели лодку с тремя людьми. Они звали на помощь. Их также на реке не обнаружили.

Трое в лодке: мнительные новосибирцы вызвали спасателей на мираж лодки с людьми
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#Алина Шефер#Спасатели#Бугринский мост#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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