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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Губернатор поставил задачу вывести на новый уровень проектирование инфраструктуры

17 марта 2023, 11:18
Фото: nso.ru
Губернатор Андрей Травников
Губернатор Андрей Травников 17 марта 2023 провел заседание, посвящённое итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области. Доклады об инфраструктурном развитии важнейших сфер экономики региона за последние пять сделали профильные министры.

О главных достижениях в каждой из сфер представили министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, министр строительства Алексей Колмаков, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Участниками заседания стали депутаты, эксперты строительного сообщества, организаций ЖКХ и дорожно-транспортных структур.

«Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов.

За последние годы мы накопили уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек. Мы готовы и дальше реализовывать крупные проекты, сопровождать как областные, так и федеральные стройки. Для этого ресурсов одного УКСа недостаточно. Поэтому принято решение – после ввода Сибирь-Арены, учреждение ГКУ «Арена» сохранится. Это будет проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет Новосибирская область», – подчеркнул глава региона.

Заседание прошло в Правительстве Новосибирской области
Фото: nso.ru

Также Андрей Травников обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры.  «Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому, вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков «Метро МиРа» или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит», – отметил губернатор.

В регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. Для дальнейшей эффективной реализации всех строительных проектов, необходимо в частности повысить качество проектных работ, контроль за сторонними проектными организациями.

#Строительство#Инфраструктура#Экономика#Транспорт#Андрей Травников#Губернатор#Новосибирская область
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