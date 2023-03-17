Губернатор поставил задачу вывести на новый уровень проектирование инфраструктуры

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
О главных достижениях в каждой из сфер представили министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, министр строительства Алексей Колмаков, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Участниками заседания стали депутаты, эксперты строительного сообщества, организаций ЖКХ и дорожно-транспортных структур.
«Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов.
За последние годы мы накопили уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек. Мы готовы и дальше реализовывать крупные проекты, сопровождать как областные, так и федеральные стройки. Для этого ресурсов одного УКСа недостаточно. Поэтому принято решение – после ввода Сибирь-Арены, учреждение ГКУ «Арена» сохранится. Это будет проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет Новосибирская область», – подчеркнул глава региона.
Также Андрей Травников обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры. «Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому, вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков «Метро МиРа» или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит», – отметил губернатор.
В регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. Для дальнейшей эффективной реализации всех строительных проектов, необходимо в частности повысить качество проектных работ, контроль за сторонними проектными организациями.