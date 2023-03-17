Губернатор поставил задачу вывести на новый уровень проектирование инфраструктуры

Также Андрей Травников обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры. «Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому, вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков «Метро МиРа» или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит», – отметил губернатор.