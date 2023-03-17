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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Купленные за 5 000 рублей документы не помогли иностранцу попасть в Новосибирск

17 марта 2023, 04:52
Фото: УФСБ РФ по Новосибирской области
Иностранца с фальшивыми документами поймали под Новосибирском
Иностранца с фальшивыми документами поймали на КПП «Павловка» в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Мужчина пытался незаконно проникнуть в наш регион по поддельному свидетельству о возвращении на выезд из РФ. Документ он купил у незнакомца в Хабаровске за 5 тысяч рублей.

Пограничников обмануть иностранцу не удалось. После проверки его задержали.

В отношении преступника возбудили уголовное дело. Теперь два года он может провести в тюрьме.

Напомним, ранее пограничники поймали на охраняемой территории рыбака из села Табулга Новосибирской области, который ловил гаммарусов - это редкий вид раков.

Пограничники поймали браконьера, который наловил гаммарусов
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#Алина Шефер#Пограничники#Иностранцы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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