Купленные за 5 000 рублей документы не помогли иностранцу попасть в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Мужчина пытался незаконно проникнуть в наш регион по поддельному свидетельству о возвращении на выезд из РФ. Документ он купил у незнакомца в Хабаровске за 5 тысяч рублей.
Пограничников обмануть иностранцу не удалось. После проверки его задержали.
В отношении преступника возбудили уголовное дело. Теперь два года он может провести в тюрьме.
Напомним, ранее пограничники поймали на охраняемой территории рыбака из села Табулга Новосибирской области, который ловил гаммарусов - это редкий вид раков.