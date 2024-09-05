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Пограничники

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Мигранты попытались прорваться через госграницу в Новосибирскую область
Нарушителей границы задержали недалеко от деревни Орловка, рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ.
5 сентября, 07:05
День пограничника 28 мая 2024: история праздника и поздравления
28 мая 2024 в России отмечается День пограничника: рассказываем о празднике и кого нужно поздравлять.
28 мая, 06:29
Мигрант хотел провезти стероиды через границу — его арестовали в Новосибирске
Гражданин Казахстана был арестован за попытку провезти стероиды через границу России и Казахстана.
8 февраля, 06:23
2023
Купленные за 5 000 рублей документы не помогли иностранцу попасть в Новосибирск
17 марта 2023, 04:52

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