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Мигранты попытались прорваться через госграницу в Новосибирскую область

Мигранты попытались прорваться через госграницу в Новосибирскую область

5 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI
Нарушителей границы задержали недалеко от деревни Орловка, рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ.

В Купинском районе Новосибирской области пограничники поймали двух нарушителей границы, пытавшихся незаконно попасть в Россию. Двоим иностранцам, которых ранее выдворили из страны и запретили въезд до 2029 года, помогал экс-мигрант, сумевший ранее получить российское гражданство.

Патруль пограничников обнаружил следы нарушения государственной границы, после чего по следу нарушителей были пущены служебные собаки. В итоге мигранты были обнаружены недалеко от села Орловка. От преследования они решили спрятаться в остатках разрушенного строения.

Пытавшегося помочь им мужчину задержали в селе Стеклянное. Несмотря на то, что у него имелся действующий паспорт России, передвигаться по пограничной зоне права он не имел.

Сейчас нарушители находятся в СИЗО, их помощник отпущен под подписку. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за групповое незаконное пересечение границы. Теперь нарушителям по российскому закону грозит до пяти лет колонии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Задержание#Мигранты#Граница#Пограничники#Незаконное пересечение
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