Мигранты попытались прорваться через госграницу в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Купинском районе Новосибирской области пограничники поймали двух нарушителей границы, пытавшихся незаконно попасть в Россию. Двоим иностранцам, которых ранее выдворили из страны и запретили въезд до 2029 года, помогал экс-мигрант, сумевший ранее получить российское гражданство.
Патруль пограничников обнаружил следы нарушения государственной границы, после чего по следу нарушителей были пущены служебные собаки. В итоге мигранты были обнаружены недалеко от села Орловка. От преследования они решили спрятаться в остатках разрушенного строения.
Пытавшегося помочь им мужчину задержали в селе Стеклянное. Несмотря на то, что у него имелся действующий паспорт России, передвигаться по пограничной зоне права он не имел.
Сейчас нарушители находятся в СИЗО, их помощник отпущен под подписку. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за групповое незаконное пересечение границы. Теперь нарушителям по российскому закону грозит до пяти лет колонии.