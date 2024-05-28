День пограничника 28 мая 2024: история праздника и поздравления

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Этот день демонстрирует силу страны и поднятие боевого духа пограничников. Праздник имеет важное значение для российского государства. Конечно, выходным 28 мая не является, однако в регионах устраивают различные мероприятия, посвященных этому дню.
История Дня пограничника имеет начало еще со времен СССР. Его официально приняли в 1958 году, однако праздновать его начали с 1994 года. Именно 28 мая выбрали для пограничников, ведь в эту дату (в 1918 году), появилась Пограничная охрана, которую позже переименовали в пограничные войска.
Пограничные войска неоднократно меняли свое подчинение. Они были в ведении различных ведомств, включая КГБ и МВД. В 1991 году они стали пограничными войсками России, а в 1993 году была создана Федеральная пограничная служба. В 2003 году погранцы перешли под ведение Федеральной службы безопасности.
Пограничники вспоминают тех защитников России, кто давно уже погиб. Действующие погранцы или ветераны получают награды, принимают поздравления. В такой памятный день возлагают цветы к мемориалам, проводят концерты и другие мероприятия. Интересной традицией являются сборы в городских парках. В этот день десятки людей в зеленых фуражках встречаются со своими сослуживцами. Также устраиваются автопробеги.
В профессиональный праздник страж рубежей принято поздравлять всех причастных. Своих близких вы можете поздравить лично или написать теплые слова на открытке и выслать по почте. Или же отправьте памятное стихотворение в социальных сетях, с кем поддерживаете связь. Вы также можете прислать памятную открытку.
Традиционно, пограничников поздравил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, написав трогательные слова:
«Товарищи, поздравляю с Днём пограничника! Сегодня в условиях СВО и беспрецедентного давления западных стран на Россию охрана государственных границ Родины — особенно важная и ответственная задача! Новосибирская область — приграничный регион, форпост на рубежах нашей страны. Воины-пограничники с честью несут службу, свято храня неприкосновенность границ России. Товарищи, желаю вам всегда быть верными традициям пограничной службы, сохранять выдержку и бдительность. Крепкого сибирского здоровья, удачи и успехов!».
Также новосибирцев поздравил председатель СКР Александр Бастрыкин:
«Сегодня, в условиях специальной военной операции пограничные органы обеспечивают защиту национальных интересов страны, проявляя храбрость и непоколебимую преданность Отчизне. Они эффективно выявляют лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, защищают наши рубежи от угроз, исходящих от сторонников украинских националистических организаций, пресекают попытки незаконного пересечения государственной границы нелегальными мигрантами. От всего сердца желаю всему личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!».