День пограничника 28 мая 2024: история праздника и поздравления

История Дня пограничника имеет начало еще со времен СССР. Его официально приняли в 1958 году, однако праздновать его начали с 1994 года. Именно 28 мая выбрали для пограничников, ведь в эту дату (в 1918 году), появилась Пограничная охрана, которую позже переименовали в пограничные войска.