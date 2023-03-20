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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Названо число пьяных новосибирцев, пойманных ГИБДД в выходные за рулем

20 марта 2023, 10:11
Фото: 1MI
Инспекторы ДПС провели рейд по задержанию нетрезвых водителей
В Новосибирске с 17 по 19 марта прошел рейд «Нетрезвый водитель». В ведомстве подвели итоги мероприятия.
«По итогам рейда было задержано 27 подозрительных автомобилистов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным региональной Госавтоинспекции, восемь водителей находились за рулем в крайне нетрезвом виде, пятнадцать проявили агрессию при законном требовании инспектора ДПС пройти освидетельствование. При этом четверо новосибирцев попались при повторном нарушении, что может повлечь за собой лишение водительских прав на неопределенный период.

Стоит отметить, что любителям порулить в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком на два года. Если же водитель не усвоил урок, штраф повысится до 300 тысяч, права отнимут на три года, а сам нарушитель может получить до двух лет тюрьмы.

Напомним, что недавно легендарная проститутка Анжела умудрилась врезаться в парковку возле торгового центра «Вереница». Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Легендарная проститутка Анжела попала в странное ДТП в Новосибирске
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#Александр Ляхов#Гибдд#ДПС#Рейд#Пьяные#Алкогольное опьянение#Транспорт#Новосибирск
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