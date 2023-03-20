Названо число пьяных новосибирцев, пойманных ГИБДД в выходные за рулем

Стоит отметить, что любителям порулить в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком на два года. Если же водитель не усвоил урок, штраф повысится до 300 тысяч, права отнимут на три года, а сам нарушитель может получить до двух лет тюрьмы.