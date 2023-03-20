Прокуроры взыскали с матери 300 тысяч рублей маткапитала за непостроенный дом

В ходе проверки прокуроры выяснили, что женщина изначально должна была потратить пособие на строительство частного дома для своих несовершеннолетних детей. Однако деньги материнского капитала в итоге ушли по неизвестному назначению, а жилье так и не было построено. В итоге горе-мать обязали выплатить почти 300 тысяч рублей в рамках компенсации несовершеннолетним иждивенцам.