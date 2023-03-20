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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Прокуроры взыскали с матери 300 тысяч рублей маткапитала за непостроенный дом

20 марта 2023, 11:45
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
С нерадивой матери взыскали деньги за дом
Жительнице Новосибирского района напомнили про изначальную суть «материнского» капитала. С нерадивой матери взыскали незаконные траты пособия. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Новосибирским районным судом Новосибирской области удовлетворен иск прокурора района о взыскании с матери двоих несовершеннолетних детей неосновательного обогащения в размере 299 600 в счет стоимости неправомерно израсходованных средств материнского (семейного) капитала», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что женщина изначально должна была потратить пособие на строительство частного дома для своих несовершеннолетних детей. Однако деньги материнского капитала в итоге ушли по неизвестному назначению, а жилье так и не было построено. В итоге горе-мать обязали выплатить почти 300 тысяч рублей в рамках компенсации несовершеннолетним иждивенцам.

Напомним, что в минувшую субботу многодетная мать устроила драку в лифте. По предварительной версии, причиной стало молоко.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Происшествия#Дети#Материнский капитал#Мать#Прокуратура
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