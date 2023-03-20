Прокуроры взыскали с матери 300 тысяч рублей маткапитала за непостроенный дом

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«Новосибирским районным судом Новосибирской области удовлетворен иск прокурора района о взыскании с матери двоих несовершеннолетних детей неосновательного обогащения в размере 299 600 в счет стоимости неправомерно израсходованных средств материнского (семейного) капитала», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуроры выяснили, что женщина изначально должна была потратить пособие на строительство частного дома для своих несовершеннолетних детей. Однако деньги материнского капитала в итоге ушли по неизвестному назначению, а жилье так и не было построено. В итоге горе-мать обязали выплатить почти 300 тысяч рублей в рамках компенсации несовершеннолетним иждивенцам.
Напомним, что в минувшую субботу многодетная мать устроила драку в лифте. По предварительной версии, причиной стало молоко.