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Жителя Новосибирска обманули при продаже AUDI Q5 в автосалоне

20 марта 2023, 02:44
Фото: 1MI
Новосибирца обманули почти на 1,2 млн при продаже машины
Новосибирец Антон остался без денег и иномарки после сотрудничества с автосалоном «Автопрофи». Об этом мужчина рассказал Atas.info.

По словам Антона, в феврале он сдал свой автомобиль AUDI Q5 для продажи за 1 млн 150 тысяч рублей в автосалон «Автопрофи» в Дзержинском районе. После этого он не увидел ни машины, ни денег.

«Покупатель быстро нашелся. Когда машину продали, я приехал за деньгами, но офис салона уже был закрыт. Рядом стояли люди, которые тоже требовали деньги за свои автомобили. Говорили, что директор скрылся, продав около 30 иномарок», - пояснил в разговоре с Atas.info Антон.

Автовладельцы 24 февраля написали заявления в полицию. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

«В автосалоне не верят, что директор сбежал с деньгами. Они думаю, что с ним могло что-то случится, надеются, как и мы, что скоро он выйдет на связь. Последний раз руководитель компании поздравлял женскую половину коллектива с 8 Марта», - пояснили обманутые клиенты.

Редакция Atas.info отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

#Алина Шефер#Общество#Автомобиль#Продажа#Обман#Новосибирск#Новосибирская область
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