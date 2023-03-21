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Published Сегодня, 06:59

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Новосибирский программист обнаружил в Нидерландах «родные» пельмени

21 марта 2023, 06:59
Фото: «АиФ-Новосибирск»
В Амстердаме обнаружились пельмени из Новосибирска
В магазине Амстердама обнаружились пельмени «Новосибирские». На упаковке имеется надпись на пяти языках. О необычной находке сообщил бывший житель Новосибирска, переехавший на ПМЖ в Голландию, Алексей Годицкий.
«Двухкилограммовая упаковка с надписью «Novosibirskie». Ниже надпись на пяти языках «Пельмени «Новосибирские», быстрозамороженные», - поделился впечатлениями новосибирец с  изданием «АиФ-Новосибирск».

Программист из Новосибирска переехал в Нидерланды недавно, но уже подметил отличия в ассортименте голландских и российских магазинов. В частности, мясо продается порциями по триста грамм, а сам выбор мясных изделий невелик. Гречневая крупа на прилавке стоит как ценный деликатес для гурманов. При этом товары отличаются высоким уровнем качества. «Если на витрине лежит «Сыр Голландский, то он будет именно сыром, а не сырным продуктом. Аналогично с шоколадом», - подметил мужчина.

Напомним, что судьба торговых площадей IKEA в новосибирском ТЦ «Мега» пока находится под вопросом.  Место популярной сети из Швеции может занять белорусский бизнес.

Страсти по IKEA: новосибирскую площадку могут отдать белорусам
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#Общество#Еда#Продукты#Эмиграция#Александр Ляхов
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