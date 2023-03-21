Новосибирский программист обнаружил в Нидерландах «родные» пельмени

Программист из Новосибирска переехал в Нидерланды недавно, но уже подметил отличия в ассортименте голландских и российских магазинов. В частности, мясо продается порциями по триста грамм, а сам выбор мясных изделий невелик. Гречневая крупа на прилавке стоит как ценный деликатес для гурманов. При этом товары отличаются высоким уровнем качества. «Если на витрине лежит «Сыр Голландский, то он будет именно сыром, а не сырным продуктом. Аналогично с шоколадом», - подметил мужчина.