Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране

После переезда Алексей не имеет права менять работу, так как приняли его по программе для высококвалифицированных мигрантов. Организация оплатила первые два месяца жилья, компенсировала другие расходы, а новосибирец согласился работать с зарплатой ниже среднерыночной и в случае увольнения заплатить огромный штраф.