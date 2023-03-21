Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране

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На переезд семья решилась после того, как компания, где работает Алексей, начала увольнять своих сотрудников – тем, кто захотел остаться, предложили переехать в Европу.
После переезда Алексей не имеет права менять работу, так как приняли его по программе для высококвалифицированных мигрантов. Организация оплатила первые два месяца жилья, компенсировала другие расходы, а новосибирец согласился работать с зарплатой ниже среднерыночной и в случае увольнения заплатить огромный штраф.
По словам Алексея, в этой стране высокий уровень комфорта, однако цены на аренду жилья там очень высокие – от 1700 евро за месяц. Коммуналка тоже достаточно дорогая.
Продукты в Голландии качественные, но ассортимент небольшой. Отношение голландцев к русским мигрантам положительное, пишет «АиФ Новосибирск». При этом найти работу или снять квартиру русскому достаточно сложно.