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Published Сегодня, 01:35

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Updated Сегодня, 01:37

Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране

21 марта 2023, 01:35
Фото: 1MI
Сибиряк живет в Нидерландах
Алексей Годицкий переехал из Новосибирска вместе с семьей в Нидерланды в 2022 году – сибиряк рассказал о плюсах и минусах жизни в стране.

На переезд семья решилась после того, как компания, где работает Алексей, начала увольнять своих сотрудников – тем, кто захотел остаться, предложили переехать в Европу.

После переезда Алексей не имеет права менять работу, так как приняли его по программе для высококвалифицированных мигрантов. Организация оплатила первые два месяца жилья, компенсировала другие расходы, а новосибирец согласился работать с зарплатой ниже среднерыночной и в случае увольнения заплатить огромный штраф.

По словам Алексея, в этой стране высокий уровень комфорта, однако цены на аренду жилья там очень высокие – от 1700 евро за месяц. Коммуналка тоже достаточно дорогая.

Продукты в Голландии качественные, но ассортимент небольшой. Отношение голландцев к русским мигрантам положительное, пишет «АиФ Новосибирск». При этом найти работу или снять квартиру русскому достаточно сложно.

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#Эмилия Губарева#Переезд#Общество#Город#Новосибирск#Россия
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