Налоговики опять потребовали банкротства новосибирского медтехнопарка

На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении, дата предварительных слушаний еще не назначена. Стоит отметить, что налоговики уже подавали в отношении медтехнопарка заявления с требованием банкротства. Первый иск, поданный в 2019 году, был прекращен после уплаты долга в размере 2,7 миллиона рублей. Второй иск от 2021 года на сумму 2,3 миллиона был возвращен заявителю.