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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Налоговики опять потребовали банкротства новосибирского медтехнопарка

23 марта 2023, 09:52
Фото: nso.ru
Новосибирский медтехнопарк хотят признать банкротом
АО «Инновационный Медико-Технологический центр» в Новосибирске снова пытаются признать банкротом из-за долга в размере более миллиона рублей. Соответствующий иск в арбитраж был подан Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Новосибирской области.

На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении, дата предварительных слушаний еще не назначена. Стоит отметить, что налоговики уже подавали в отношении медтехнопарка заявления с требованием банкротства. Первый иск, поданный в 2019 году,  был прекращен после уплаты долга в размере 2,7 миллиона рублей. Второй иск от 2021 года на сумму 2,3 миллиона был возвращен заявителю.

Первая очередь новосибирского медтехнопарка была открыта в мае 2016 года. Основной целью запуска предприятия было возмещение потребностей отечественной медицины в эндо-, и экзопротезировании.

Напомним, что недавно был признан банкротом региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск».  В отношении него действует конкурсное производство.

Бывший регоператор по обращению с отходами "Экология Новосибирск" признан банкротом
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#Александр Ляхов#Экономика#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Арбитраж#Банкротство#Медицина#Иск#Налоги
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