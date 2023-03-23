Налоговики опять потребовали банкротства новосибирского медтехнопарка

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении, дата предварительных слушаний еще не назначена. Стоит отметить, что налоговики уже подавали в отношении медтехнопарка заявления с требованием банкротства. Первый иск, поданный в 2019 году, был прекращен после уплаты долга в размере 2,7 миллиона рублей. Второй иск от 2021 года на сумму 2,3 миллиона был возвращен заявителю.
Первая очередь новосибирского медтехнопарка была открыта в мае 2016 года. Основной целью запуска предприятия было возмещение потребностей отечественной медицины в эндо-, и экзопротезировании.
Напомним, что недавно был признан банкротом региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск». В отношении него действует конкурсное производство.