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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Названы самые востребованные учителя в Новосибирской области

23 марта 2023, 14:27
Фото: 1MI
В Новосибирске наблюдается дефицит молодых учителей
Школы в Новосибирской области нуждаются в 788 учителях. О дефиците педагогических кадров рассказали в Минобре региона.
«Всего в регионе 788 вакансий школьных учителей, а это 3% от общего числа кадров. Сейчас в большем дефиците учителя математики, на них приходится около 16% вакансий, русского языка и литературы (14,3%), а также иностранных языков (13,5%), — пояснила в ответе на запрос Atas.info заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Королькова.

Острая нехватка школьных педагогов наблюдается последние годы в областном центре. Свободных мест 26,5% от общего числа всех вакансий. Также учителя нужны в Новосибирский район (8,4%) и Искитим (5,5%).

В ведомстве уточнили, что большое количество свободных мест в этих районах вызвано открытием новых школ. С дефицитом педагогов в регионе борются путем привлечения молодых и иногородних специалистов в рамках программы «Земский учитель».

#Алина Шефер#Учителя#Дефицит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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