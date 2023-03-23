Названы самые востребованные учителя в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Всего в регионе 788 вакансий школьных учителей, а это 3% от общего числа кадров. Сейчас в большем дефиците учителя математики, на них приходится около 16% вакансий, русского языка и литературы (14,3%), а также иностранных языков (13,5%), — пояснила в ответе на запрос Atas.info заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Королькова.
Острая нехватка школьных педагогов наблюдается последние годы в областном центре. Свободных мест 26,5% от общего числа всех вакансий. Также учителя нужны в Новосибирский район (8,4%) и Искитим (5,5%).
В ведомстве уточнили, что большое количество свободных мест в этих районах вызвано открытием новых школ. С дефицитом педагогов в регионе борются путем привлечения молодых и иногородних специалистов в рамках программы «Земский учитель».