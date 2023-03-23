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Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Зальет весь регион: бесконечные ливни ожидаются в Новосибирской области в 2023 году

23 марта 2023, 02:24
Фото: 1MI
Аномальные дожди нагрянут в Новосибирскую область

В Новосибирске ожидается аномальное число дождей в 2023 году

Аномально дождливой выдастся вторая половина 2023 года в Новосибирской области. Такой прогноз составил Гидрометцентр России.

Отмечается, что весной и летом количество осадков останется в пределах нормы. А вот с приходом осени в регион нагрянут постоянные дожди - выпадет на 30% больше осадков, чем полагается.

Климатические аномалии затронут также Алтай. Засуха в сентябре ожидается в Тюмени и ХМАО.

Напомним, в ближайшие дни в Новосибирске и области начнется половодье. Снег будет таять интенсивнее, как и лед на реках.

Потоп угрожает трем районам региона. Все эти территории готовятся держать на постоянном контроле спасатели ГУ МЧС НСО.

Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
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#Алина Шефер#Дожди#Прогноз#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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