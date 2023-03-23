Зальет весь регион: бесконечные ливни ожидаются в Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Отмечается, что весной и летом количество осадков останется в пределах нормы. А вот с приходом осени в регион нагрянут постоянные дожди - выпадет на 30% больше осадков, чем полагается.
Климатические аномалии затронут также Алтай. Засуха в сентябре ожидается в Тюмени и ХМАО.
Напомним, в ближайшие дни в Новосибирске и области начнется половодье. Снег будет таять интенсивнее, как и лед на реках.
Потоп угрожает трем районам региона. Все эти территории готовятся держать на постоянном контроле спасатели ГУ МЧС НСО.