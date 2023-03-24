Беглый майор из Новосибирска получил 6,5 лет колонии за дезертирство

Опасаясь призыва в рамках частичной мобилизации, майор ФСО Михаил Жилин покинул Россию и попытался получить политическое убежище на территории Республики Казахстан. Однако машину с мужчиной и его женой задержали пограничники и в декабре прошлого года офицера депортировали на родину. К тому времени беглец был объявлен в розыск как человек, имеющий доступ к государственной тайне и не имеющий права покидать пределы государства.