Беглый майор из Новосибирска получил 6,5 лет колонии за дезертирство

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«27 сентября 2022 года военнослужащий, имеющий офицерское звание, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения СВО, совершил дезертирство», - сообщили в пресс-службе суда.
Опасаясь призыва в рамках частичной мобилизации, майор ФСО Михаил Жилин покинул Россию и попытался получить политическое убежище на территории Республики Казахстан. Однако машину с мужчиной и его женой задержали пограничники и в декабре прошлого года офицера депортировали на родину. К тому времени беглец был объявлен в розыск как человек, имеющий доступ к государственной тайне и не имеющий права покидать пределы государства.
По приговору суда мужчина был признан виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Михаила Жилина лишили офицерского звания.
Напомним, что новосибирский разведчик Андрей Широков получил орден Мужества за исполнение воинского долга в зоне специальной военной операции.