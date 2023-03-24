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Беглый майор из Новосибирска получил 6,5 лет колонии за дезертирство

24 марта 2023, 10:19
Фото: 1MI
Офицера осудили за дезертирство
Сотрудник Центра специальной связи и информации ФСО Михаил Жилин был признан виновным в самовольном оставлении военной службы и незаконном пересечении границы. Мужчина проведет несколько лет в колонии строгого режима. Соответствующий приговор вынес Барнаульский гарнизонный военный суд.
«27 сентября 2022 года   военнослужащий, имеющий офицерское звание, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения СВО, совершил дезертирство», - сообщили в пресс-службе суда.

Опасаясь призыва в рамках частичной мобилизации, майор ФСО Михаил Жилин покинул Россию и попытался получить политическое убежище на территории Республики Казахстан. Однако машину с мужчиной и его женой задержали пограничники и в декабре прошлого года офицера депортировали на родину. К тому времени беглец был объявлен в розыск как человек, имеющий доступ к государственной тайне и не имеющий права покидать пределы государства.

По приговору суда мужчина был признан виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Михаила Жилина лишили офицерского звания.

Напомним, что новосибирский разведчик Андрей Широков получил орден Мужества за исполнение воинского долга в зоне специальной военной операции.

Разведчик из Новосибирска Андрей Широков награжден орденом Мужества за участие в СВО
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#Спецоперация#Приговор#Офицер#Новосибирская область#Александр Ляхов#Суд#Побег
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