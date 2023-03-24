«Сами виноваты!»: жительнице Новосибирска не вернули 10 тысяч за сертификат в METRO

Не найдя поддержку в магазине, девушка оставила обращение на официальном сайте и электронной почте METRO, но вскоре получила аналогичный отказ. Причиной стал все тот же истекший срок активации подарочных сертификатов. При этом вернуть фактически неиспользованные деньги ей тоже отказались. «Надеюсь, что эти незаконно полученные вами деньги пойдут на благие цели», - съехидничала пострадавшая.