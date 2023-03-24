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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

«Сами виноваты!»: жительнице Новосибирска не вернули 10 тысяч за сертификат в METRO

24 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI
В торговом центре отказались вернуть деньги за сертификат
Торговый центр «METRO cash &carry» в Новосибирске оказался в эпицентре конфликта из-за подарочных карт. Покупательнице, желающей потратить подарочный сертификат, отказали в его активации и возврате денег. Гневный отзыв девушки появился на региональной ветке сайта «Фламп».
«Были подарены карты на сумму в десять тысяч рублей. Решили ими воспользоваться, но оказалось, что их уже нельзя активировать, так как срок закончился в ноябре прошлого года. А в магазине отказались посодействовать: мол, сами виноваты!», - возмутилась клиентка.

Не найдя поддержку в магазине, девушка оставила обращение на официальном сайте и электронной почте METRO, но вскоре получила аналогичный отказ. Причиной стал все тот же истекший срок активации подарочных сертификатов. При этом вернуть фактически неиспользованные деньги ей тоже отказались.   «Надеюсь, что эти незаконно полученные вами деньги пойдут на благие цели», - съехидничала пострадавшая.

Представители торгового центра уже отреагировали на жалобу и направили ее компетентным специалистам. Вернут ли покупательнице деньги, пока неизвестно.

Стоит отметить, что, согласно Определению Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 57-КГ15–7  деньги, внесенные на подарочный сертификат, являются авансовым платежом. В случае, если клиент отказался или не успел его использовать, вся сумма должна быть возвращена, поскольку обе стороны не вступили в отношения купли-продажи.

Напомним, что в Краснообске молодую маму с ребенком выгнали из кофейни из-за купленной булочки. На данный момент конфликт находится на контроле руководства.

Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки
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#Общество#Новосибирск#Магазин#Торговые сети#Сертификат#Александр Ляхов
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