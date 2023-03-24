В Новосибирске два разъяренных стаффа покусали корги и его хозяина

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По словам сибиряка, все случилось 17 марта во дворе ЖК «Чернышевский», где он гулял с корги по кличке Жора. В миг на них накинулся со спины стаффордширский терьер без намордника.
«Пес схватил Жору за гривок и начал кидать в стороны. Я подбежал и начал сам разжимать собаке челюсть, чтобы спасти питомца и получил травму руки», — рассказал свою историю молодой человек.
Но на этом битва не закончилась. Из кустов неожиданно выбежал на помощь брату второй стафф. Только спустя несколько минут на месте появился их хозяин.
«С этими стаффами уже случались подобные инциденты и раньше. Они нападают часто на маленьких собачек. Но сколько не говорили хозяину, чтоб водил их на поводке, все бесполезно, не слушает. Это агрессивные, неуправляемые псы, которых надо усыплять», - посетовали в разговоре с Atas.info местные жители.
После инцидента корги увезли в клинику, где ему провели операцию. Также к врачу пришлось обращаться пострадавшему парню.