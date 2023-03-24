В «Сан Сити» новосибирец запнулся на ковровой дорожке возле траволатора

При этом у мужчины из рук вылетела люлька, находившийся в ней младенец не пострадал лишь чудом. Сам пенсионер подвернул ногу. Сидевшая за стойкой сотрудница не отреагировала на ситуацию и поднимать пожилого отца пришлось дочери и уборщице. В ответ на справедливое возмущение пострадавшей предложили написать жалобу.