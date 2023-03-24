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В «Сан Сити» новосибирец запнулся на ковровой дорожке возле траволатора

24 марта 2023, 08:52
Фото: 1MI
Пенсионер польскознулся на парковке
В популярном у новосибирцев торговом центре «Сан Сити» произошел курьезный случай. Посетитель поскользнулся и чуть не упал на ковровой дорожке у траволатора. При этом чуть не пострадал ребенок. Гневный отзыв об этом появился на региональной ветке сайта отзывов «Фламп».
«Что за скотское отношение к работе????? Поднимались с подземной парковки. Мой отец – мужчина в возрасте – нес в руках автолюльку с ребенком. Сделав шаг с траволатора, он запнулся и упал», - возмутилась жительница областного центра.

При этом у мужчины из рук вылетела люлька, находившийся в ней младенец не пострадал лишь чудом. Сам пенсионер подвернул ногу. Сидевшая за стойкой сотрудница не отреагировала на ситуацию и поднимать пожилого отца пришлось дочери и уборщице. В ответ на справедливое возмущение пострадавшей предложили написать жалобу.

Позже администрация «Сан Сити» все же отреагировала на произошедшее и заявила, что крепления ковровой дорожки на злополучной парковке приведут в порядок. Также будет ужесточен контроль за качеством доставляемых в торговый центр защитных ковров.

Напомним, что жительнице Новосибирска отказались возвращать деньги за подарочные сертификаты. Причиной стал истекший срок активации.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Торговые сети#Травма#Пенсионер#Дети
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