Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В испытаниях проверят способность конструкции самолета выдерживать нагрузки, определят условия безопасной эксплуатации. В сообщении об испытаниях подчеркнули, что детали самолета изготовлены на российских предприятиях, Superjet-100 стал первым самолетом выполненным по программе импортозамещения.
«Объединенная авиастроительная компания в Комсомольске-на-Амуре выполнила и поставила фюзеляж и отъемные части крыла, аэродинамические несущие поверхности изготовлены на Новосибирском авиационном заводе.
Испытания продут в СибНИА, где с самолетами этой модели работают уже 15 лет. Заказчиком испытаний стала ПАО Корпорация «Иркут».
Новосибирский завод имени Чкалова работал над заказом по производству истребителей-бомбардировщиков Су-34, сейчас на заводе также выполняется гособоронзаказ. Ранее Атас.Инфо писал, что на заводе открыты вакансии инженеров высоких разрядов.