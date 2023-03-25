В испытаниях проверят способность конструкции самолета выдерживать нагрузки, определят условия безопасной эксплуатации. В сообщении об испытаниях подчеркнули, что детали самолета изготовлены на российских предприятиях, Superjet-100 стал первым самолетом выполненным по программе импортозамещения.