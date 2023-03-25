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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

В Новосибирске пройдут статические испытания импортозамещенного самолета Superjet-100

25 марта 2023, 04:03
Фото: 1MI
Самолет проверят на способность выдерживать нагрузки, с которыми он столкнется в полете.
Испытания авиалайнера пройдут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина, сообщает сайт правительства Новосибирской области.

В испытаниях проверят способность конструкции самолета выдерживать нагрузки, определят условия безопасной эксплуатации. В сообщении об испытаниях подчеркнули, что детали самолета изготовлены на российских предприятиях, Superjet-100 стал первым самолетом выполненным по программе импортозамещения.

«Объединенная авиастроительная компания в Комсомольске-на-Амуре выполнила и поставила фюзеляж и отъемные части крыла, аэродинамические несущие поверхности изготовлены на Новосибирском авиационном заводе.

Испытания продут в СибНИА, где с самолетами этой модели работают уже 15 лет. Заказчиком испытаний стала ПАО Корпорация «Иркут».

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Новосибирский завод имени Чкалова работал над заказом по производству истребителей-бомбардировщиков Су-34, сейчас на заводе также выполняется гособоронзаказ. Ранее Атас.Инфо писал, что на заводе открыты вакансии инженеров высоких разрядов.

#Ольга Храмушкина#Самолет#Завод#Импортозамещение#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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