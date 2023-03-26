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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Минтруд РФ утвердил профессии, которые не призовут на военную службу

26 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
Стало известно, каким специалистам разрешат пройти альтернативную службу
Стало известно, каким специалистам разрешат пройти альтернативную гражданскую службу. Список профессий утвердил Минтруд РФ 24 марта.

В перечень попали в 2023 году 25 рабочих специальностей. В частности, дояры, пекари, няни, швеи. Также добавили должности инженера по сварке, химика и другие.

А вот исключили из реестра профессии гардеробщика, курьера, почтальона. Также могут призвать теперь слесарей, пишут «Новые известия».

Отметим, в России некоторые специалисты призывного возраста могут выбрать вместо прохождения военной службы по призыву альтернативную. Только длится она около 2 лет.

Напомним, ранее проректор НГТУ рассказывал, какие специалисты зачастую защищены бронью на предприятиях ОПК.

 

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#Алина Шефер#Служба#Армия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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