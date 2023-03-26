Минтруд РФ утвердил профессии, которые не призовут на военную службу

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В перечень попали в 2023 году 25 рабочих специальностей. В частности, дояры, пекари, няни, швеи. Также добавили должности инженера по сварке, химика и другие.
А вот исключили из реестра профессии гардеробщика, курьера, почтальона. Также могут призвать теперь слесарей, пишут «Новые известия».
Отметим, в России некоторые специалисты призывного возраста могут выбрать вместо прохождения военной службы по призыву альтернативную. Только длится она около 2 лет.
Напомним, ранее проректор НГТУ рассказывал, какие специалисты зачастую защищены бронью на предприятиях ОПК.